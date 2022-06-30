Афиши концерта Барских появились в Москве: мероприятие должно состояться 26 августа

Украинский исполнитель Макс Барских - один из самых ярых противников спецоперации в Украине. Он не раз критиковал российские власти и самих россиян. Афиши гласят, что украинец будет выступать в Москве 26 августа.

Афиши предстоящего концерта украинского певца Макса Барских появились в Москвы. Мероприятие должно пройти 26 августа.

Барских не раз критиковал проведение спецоперации в Донбассе, позволял себе оскорблять своих русских фанатов и даже изъял свои композиции из пользования в интернете для россиян.

Видимо, настрой певца изменился на 360 градусов. Плакаты, анонсирующие концерт Барских, "украшают" улицы российской столицы. Выступление планируется 26 августа текущего года в ДК Юбилейный. Эта информация появилась в Телеграм-канале "Светские хроники".

Известно, что Барских отказался возвращать деньги за отменённые концерты в РФ с началом спецоперации, за что был подвергнут жёсткой критике россиян. Сообщалось, что певец сообщал о переводе этих средств в помощь ВСУ.

Ранее Макс Барских назвал телеведущую Регину Тодоренко "позорной звездой Украины" за её молчание на фоне спецоперации. Звезда сцены признался, что соотечественница сильно разочаровала его.

Украинский певец не считает оправданием ни наличие мужа из России (экс-солист "Smash" Влад Топалов), ни интересное положение ведущей.

Стоит отметить, что Тодоренко признавалась, что чуть не развелась с мужем из-за разных взглядов на происходящее в Украине. Для того чтобы сохранить семью, супруги решили не разговаривать на тему политики.