Посольство США вывесило флаг ЛГБТ на площади ДНР в Москве
Американское посольство в Москве вывесило флаг ЛГБТ на площади Донецкой Народной республики в столице России.
Утром 30 июня посольство Соединённых Штатов в Москве вывесило флаг ЛГБТ на территории здания своего внешнеполитического ведомства. Примечательно, что накануне улица, где расположено посольство США в России была переименована в "Площадь Донецкой Народной республики".
Пресс-служба американского посольства сообщает, что данное решение свидетельствует о намерениях Вашингтона поддерживать всех людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией в любой точке мира.
Примечательно, что ранее после начала военной спецоперации улица, где расположено посольство России в литовском Вильнюсе была переименована в "Площадь героев Украины".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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