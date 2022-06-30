Американское посольство в Москве вывесило флаг ЛГБТ на площади Донецкой Народной республики в столице России.

Утром 30 июня посольство Соединённых Штатов в Москве вывесило флаг ЛГБТ на территории здания своего внешнеполитического ведомства. Примечательно, что накануне улица, где расположено посольство США в России была переименована в "Площадь Донецкой Народной республики".

Пресс-служба американского посольства сообщает, что данное решение свидетельствует о намерениях Вашингтона поддерживать всех людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией в любой точке мира.

Примечательно, что ранее после начала военной спецоперации улица, где расположено посольство России в литовском Вильнюсе была переименована в "Площадь героев Украины".