Лидер Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что Польша намеревается создать новое государство внутри Украины.

30 июня директор СВР России Сергей Нарышкин публично заявил, что правительство Польши намеревается создать псевдогосударство на территории Украины, введя туда свои войска.

По данным российской разведки, польская армия не только войдёт на территорию западной Украины, но и объявит эти земли своими, попытавшись создать там своё государственное объединение.

Сергей Нарышкин утверждает, что данное прокси-государство отколется от Украины и будет полностью подконтрольно Польше в экономическом и территориальном плане.