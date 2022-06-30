Лавров: «Железный занавес» в России уже опускается, процесс запущен

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о создании "Железного занавеса" в России из-за западных санкций.

Вечером 30 июня Сергей Лавров, прибывший в Минск для официальной встречи с Александром Лукашенко сообщил, что процесс опускания "Железного занавеса" в России можно считать начатым.

По мнению Лаврова, причиной для создания подобных условий в России является недружественная политика западных государств, которые увеличили санкционное давление на Москву после начала спецоперации на Украине.

В тот же день Владимир Путин заявил, что многие не попавшие под санкции товары тяжело доставить в Россию из-за антироссийских санкций в сфере логистики.