Байден утверждает, что западные государства обязаны терпеть высокую стоимость энергоносителей из-за желания помочь Украине.

Джо Байден сообщает, что Соединённые Штаты и их западные партнёры обязаны терпеть высокие цены на машинное топливо и энергоносители до тех пор, пока Украина не сможет победить России.

При этом Байден допустил забавную оговорку, заявив, что США будут с Киевом до тех пор, пока украинцы не проиграют России, после чего американский президент сразу же себя поправил.

Тажке Джо Байден утверждает, что причиной высокой стоимости бензина в государствах коллективного Запада являются их санкции против России после начала спецоперации на Украине.