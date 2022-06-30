Байден призвал Запад терпеть высокие цены на топливо сколько потребуется
Байден утверждает, что западные государства обязаны терпеть высокую стоимость энергоносителей из-за желания помочь Украине.
Джо Байден сообщает, что Соединённые Штаты и их западные партнёры обязаны терпеть высокие цены на машинное топливо и энергоносители до тех пор, пока Украина не сможет победить России.
При этом Байден допустил забавную оговорку, заявив, что США будут с Киевом до тех пор, пока украинцы не проиграют России, после чего американский президент сразу же себя поправил.
Тажке Джо Байден утверждает, что причиной высокой стоимости бензина в государствах коллективного Запада являются их санкции против России после начала спецоперации на Украине.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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