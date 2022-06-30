Лавров предупредил, что между Россией и Западом опускается «железный занавес»
Между Россией и Западом опускается « железный занавес » на фоне беспрецедентного дипломатического кризиса из-за украинского конфликта, заявил в четверг глава российской дипломатии Сергей Лавров.
«Железный занавес, по сути, уже опускается», — повторил известную фразу Уинстона Черчилля Сергей Лавров на пресс-конференции со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем в Минске.
«Этот железный занавес возводят сегодня сами жители Запада», — добавил Лавров.
Глава российской дипломатии также позволили себе пошутить по этому поводу, в весьма дипломатичном тоне.
«Пусть они только ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить. Но этот процесс запущен», - сказал Лавров, имея в виду воображаемый занавес из металла.
Опубликовано: Тарас Медведев
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