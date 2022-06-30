Лавров предупредил, что между Россией и Западом опускается «железный занавес»

Между Россией и Западом опускается « железный занавес » на фоне беспрецедентного дипломатического кризиса из-за украинского конфликта, заявил в четверг глава российской дипломатии Сергей Лавров.

«Железный занавес, по сути, уже опускается», — повторил известную фразу Уинстона Черчилля Сергей Лавров на пресс-конференции со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем в Минске.

«Этот железный занавес возводят сегодня сами жители Запада», — добавил Лавров.

Глава российской дипломатии также позволили себе пошутить по этому поводу, в весьма дипломатичном тоне.

«Пусть они только ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить. Но этот процесс запущен», -  сказал Лавров, имея в виду воображаемый занавес из металла.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 