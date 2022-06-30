Ани Лорак пришла к сыну Киркорова на день рождения

Ани Лорак, которая пропала с экранов после начала спецоперации в Украине, появилась на юбилее наследника Филиппа Киркорова.

Украинская исполнительница Ани Лорак была замечена среди гостей на торжестве по поводу сына певца Филиппа Киркоров Мартина. Артистка перестала радовать публику своими выступлениями после начала спецоперации России в Донбассе.

Лорак стала гостем праздника наследника Филиппа Бедросовича от представителей шоубиза. О появлении знаменитости на праздничном мероприятии сообщил Телеграм-канал "Светские хроники".

Отметим, что Киркоров считает украинскую певицу другом его семейства.

Пропав из медийного поля после запуска спецоперации, исполнительница так и не озвучивала позицию относительно ситуации.

Напряженная политическая ситуация в мире расколола шоубиз на 2 лагеря. Часть поддержала действия российских властей, а часть - категорически против.

Поддержали дейсвия российских властей относительно Украины исполнители Николай Басков, Олег Газманов, Полина Гагарина, режиссёр Никита Михалков, актёры Фёдор и Виктор Добронравовы и многие другие.

В числе несогласных присутствуют юмористы Максим Галкин, Семён Слепаков, исполнительница Земфира, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич, актриса Чулпан Хаматова и другие не менее известные личности.

Есть и те, кто не стал озвучивать своё мнение. Среди таких знаменитостей значится Ани Лорак.