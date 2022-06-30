Лавров: Россия и Евросоюз прекратили отношения в 2014 году из-за Украины

Лидер российского МИДа Сергей Лавров утверждает, что Москва и страны ЕС прекратили взаимоотношения в 2014 году.

В четверг вечером глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что политические взаимоотношения между РФ и Европейским союзом фактически прекращены начиная с 2014 года, когда произошла смена власти на Украине.

По мнению Лаврова, тогда главы ЕС поддержали новую власть на Украине, которая взяла официальный курс на дерусификацию страны, ущемляя русскоязычное население.

Также Сергей Лавров подчеркнул, что разрыву отношений между Россией и ЕС послужило нежелание Евросоюза поддержать волеизъявление жителей Крыма и Донбасса.