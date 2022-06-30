Байден заявил, что он лучший «мессенджер» и пообещал, что украинцы «не победят украинцев»

Страдающий деменцией американский президент вновь выдал несколько перлов, которые разлетятся по миру интернет-мемами о новом приложении для мобильных.

На большой пресс-конференции по результатам своего визита в Европу президент США назвал себя лучшим «мессенджером».

Когда его спросили об инициативе отменить запрет на аборты он заявил, что готов бороться за отмену «да-да, я президент Америки, что делает меня лучшим мессенджером», характеризовал себя Байден.

Ряд заявлений главы Белого дома касались военной помощи Украине. Киеву выделят 800 млн долларов и некую военную помощь, которую собрали пятьдесят стран.

Что касается этого анонсированного пакета, то он небывалых размеров. Только танков собираются поставить 600 штук. Правда за все это придется заплатить американцам. Американским потребителям придется платить высокую цену за топливо столько, сколько потребуется, порадовал их президент.

Заканчивая ответ о том, как США собирается проводить долгосрочную помощь Киеву, Байден снова оговорился.

«Мы будем с украинцами, чтобы удостовериться, что украинцы их не победят. То есть, что русские не победят», - поправился Байден.