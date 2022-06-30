Опек+ вновь проигнорировал мольбы Запада нарастить добычу нефти

Похоже планы Байдена м его союзников из ЕС по нефтяному эмбарго России не смогут повлиять на цену «черного золота», Опек+ отказались наращивать добычу.

Всего на 648 тыс. баррелей в сутки вырастет объем добычи нефти в странах ОПЕК в августе. О значительном наращивании, как того просит страдающий от топливного кризиса Запад речи не идет.

Такое решение было принято на 30 встрече стран-участников нефтяной сделки, которые являются и регуляторами цен на нефтяном рынке. Дорогая нефть при падении объемов добычи из-за истощения запасов выгодна всем нефтедобывающим государствам.