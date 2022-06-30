В Киргизии прошел второй этап переговоров стран ОДКБ по подготовке учений «Нерушимое братство – 2022»

ОДКБ приходится считаться с новыми реалиями и вызовами, в том числе необходимо быть готовыми к проведению миротворческих операций, как это было в Казахстане.

В штабных переговорах в Киргизии, по сообщению Минобороны России, приняли участие представители государств – членов ОДКБ и группа офицеров, во главе с замначальника Объединенного штаба ОДКБ полковником Эмильбеком Тукаевым.

На встрече военные уточнили нюансы замысла учений, состав миротворцев, которые примут в них участие.

Также была проведена рекогносцировка района проведения учения – территория учебного центра «Эдельвейс».

К участию привлекаются миротворческие контингенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Организаторы планируют пригласить на маневры представителей Международного Комитета Красного Креста.