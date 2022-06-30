В Киргизии прошел второй этап переговоров стран ОДКБ по подготовке учений «Нерушимое братство – 2022»
ОДКБ приходится считаться с новыми реалиями и вызовами, в том числе необходимо быть готовыми к проведению миротворческих операций, как это было в Казахстане.
В штабных переговорах в Киргизии, по сообщению Минобороны России, приняли участие представители государств – членов ОДКБ и группа офицеров, во главе с замначальника Объединенного штаба ОДКБ полковником Эмильбеком Тукаевым.
На встрече военные уточнили нюансы замысла учений, состав миротворцев, которые примут в них участие.
Также была проведена рекогносцировка района проведения учения – территория учебного центра «Эдельвейс».
К участию привлекаются миротворческие контингенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Организаторы планируют пригласить на маневры представителей Международного Комитета Красного Креста.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Лукашенко призвал Путина быть готовым применить ядерное оружие против НАТО
В Оренбургской области совершен вооруженный угон катафалка прямо с погоста
Путин ответил Джонсону на слова о неспособности женщины начать спецоперацию
Байден готов продать Турции истребители F-16, но пока не поучил разрешения Конгресса
Мирошник: войска РФ и ЛНР полностью заняли территорию НПЗ в Лисичанске