Байден готов продать Турции истребители F-16, но пока не поучил разрешения Конгресса
Президент США решил позаботиться об обороноспособности Турции и продать ей истребители F-16.
«Мы должны продать им F-16, но мне нужно одобрение Конгресса для этого, и я думаю, что смогу его получить», — сказал Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Монреале.
Сделка по продаже Турции истребителей F-16 под разными предлогами откладывалась многие годы. Одним из последних условий Вашингтона стал отказ Турции от контрактов по поставкам российских систем ПВО С-400.
Ранее Байден заявил, что направит в Великобританию в качестве усиления европейской группировки НАТО две эскадрильи многофункциональных истребителей F-16.
Опубликовано: Тарас Медведев
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