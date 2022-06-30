Байден готов продать Турции истребители F-16, но пока не поучил разрешения Конгресса

Президент США решил позаботиться об обороноспособности Турции и продать ей истребители F-16.

«Мы должны продать им F-16, но мне нужно одобрение Конгресса для этого, и я думаю, что смогу его получить», — сказал Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Монреале.

Сделка по продаже Турции истребителей F-16 под разными предлогами откладывалась многие годы. Одним из последних условий Вашингтона стал отказ Турции от контрактов по поставкам российских систем ПВО С-400.

Ранее Байден заявил, что направит в Великобританию в качестве усиления европейской группировки НАТО две эскадрильи многофункциональных истребителей F-16.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

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