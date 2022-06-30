Пушилин: 37 солдат «Айдара» и «Азова» возвращены в Украину

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин сообщил о том, что несколько десятков бойцов нацбатов возвращены в Украину

Глава самопровозглашенной Донецкой народной Республики Денис Пушилин рассказал об обмене пленными с Украиной.

По словам Дениса Пушилина, обменяны были бойцы украинских националистических батальонов.

Он заявил о 37 бойцах нацбатальонов "Айдар" и "Азов", которые уже отправились в Украину.

При этом, отмечает глава так называемой республики, речь идет о тех, кто уже не сможет снова принимать участие в боевых действиях.

"Киеву были возвращены 37 рядовых из "Азова", "Айдара", которые точно не смогут встать в строй", - заявил Пушилин.