Пушилин: 37 солдат «Айдара» и «Азова» возвращены в Украину
Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин сообщил о том, что несколько десятков бойцов нацбатов возвращены в Украину
Глава самопровозглашенной Донецкой народной Республики Денис Пушилин рассказал об обмене пленными с Украиной.
По словам Дениса Пушилина, обменяны были бойцы украинских националистических батальонов.
Он заявил о 37 бойцах нацбатальонов "Айдар" и "Азов", которые уже отправились в Украину.
При этом, отмечает глава так называемой республики, речь идет о тех, кто уже не сможет снова принимать участие в боевых действиях.
"Киеву были возвращены 37 рядовых из "Азова", "Айдара", которые точно не смогут встать в строй", - заявил Пушилин.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РФ: обмен пленными между ДНР и Украиной проведён по приказу Путина
После комментария Джонсона о Путине МИД РФ вызывал посла Великобритании
Минобороны Британии: у Путина синдром «маленького человека»
Пушилин объявил об освобождении и отправке в Украину 37 националистов «Азова» и «Айдара»
Джонсон: если бы Путин был женщиной, он бы не начал спецоперацию в Украине