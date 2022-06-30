Морозова: армия Украины пытала током попавших в плен солдат ДНР

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова рассказала о состоянии граждан республики, которых удалось обменять из украинского плена вчера.

30 июня политик-переговорщик ДНР Дарья Морозова сообщила, что в ходе состоявшегося вчера обмена военнопленными между Донецком и Украиной домой вернулись 47 граждан республики.

По словам Морозовой, сейчас освобождённые из плена ВСУ пребывают в тяжёлом психологическом состоянии, поскольку украинская сторона применяла к ним пытки. Политик отметила, что от пыток пострадали 95 процентов донецких военнопленных.

Дарья Морозова подчёркивает, что пытками солдат ДНР занималась Служба безопасности Украины, применявшая против узников электрошок, а самые суровые пытки осуществлялись в Полтаве и Николаевской области Украины.