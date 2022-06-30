Пушилин сообщил о подготовке нового обмена пленными между ДНР и Украиной

Глава ДНР Пушилин заявил, что ведутся переговоры об обмене пленными с Украиной.

Между Украиной и самопровозглашенной Донецкой народной республикой готовится очередная процедура обмена военнопленными.

Как заявил глава так называемой ДНР Денис Пушилин, сейчас ведутся переговоры об организации обмена.

"Сейчас ведутся переговоры по новому обмену пленными с Украиной", - говорится в сообщении Дениса Пушилина.

Также он заявил о том, что 37 бойцов украинских националистических батальонов "Айдар" и "Азов" сейчас освобождены и отправлены в Украину.

По словам Пушилина, все эти бойцы не виновны в преступлениях и не смогут вновь вернуться в строй.