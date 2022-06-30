ЕЦБ предупреждает банки о дивидендах на фоне риска рецессии

ЕЦБ обратился к крупным банкам ЕС с просьбой пересмотреть свои планы распределения дивидендов ввиду риска рецессии в случае прекращения поставок российского газа.

«Мы предложим банкам пересчитать траектории движения своего капитала при наихудшем сценарии, потенциально включая газовое эмбарго или рецессию», — заявила председатель органа банковского надзора Андреа Энриа.

Этот пересчет будет использован для проверки планов распределения дивидендов, добавила она.

Кризис на Украине привел к росту цен на энергоносители и продовольствие, также растут опасения по поводу риска рецессии, если поставки российского газа будут полностью прекращены.

Несмотря на то, что банки еврозоны имеют достаточно солидные запасы капитала благодаря реформам, проведенным после крупного финансового кризиса 2008 года, ЕЦБ хочет убедиться, что эти учреждения заслуживают доверия при прогнозировании своих выплат в виде дивидендов или других показателей, влияющих на их капитал.

Выплата дивидендов акционерам является одним из рычагов контроля над суммой капитала на балансе, который банки должны поддерживать в достаточном количестве, чтобы амортизировать любые потрясения.

Тема будет обсуждаться на следующей неделе на заседании наблюдательного совета органа банковского надзора в рамках ЕЦБ, сообщила Андреа Энриа.

ЕЦБ уже вводил общий запрет на выплаты дивидендов акционерам в марте 2020 года во время первой волны пандемии Covid-19.