Громов: ВСУ вернёт контроль над островом Змеиный

Генштаб армии Украины сообщил о своём решении вновь вернуть под свой контроль остров Змеиный.

Официальный представитель Генерального штаба Вооружённых сил Украины Алексей Громов в своём пресс-релизе сообщил о том, что украинская армия планирует взять под свой контроль остров Змеиный.

Громов заявил, что после вывода войск Российской Федерации на остров змеиный будет отправлен украинский десант для установления полного физического контроля над островом, помимо этого он отметил, что в настоящее время ВСУ осуществляют контроль над Змеиным при помощи оружия.

Напомним, что сегодня, 30 июня 2022 года, по приказу Владимира Путина российские войска покинули освобождённую территорию острова Змеиный в качестве шага доброй воли на встречу к Украине.