Дачники рассказали, как самостоятельно размножать ежевику черенками

Ягодный кустарник ежевика можно встретить в диком виде на юге нашей страны. Однако появление новых сортов с хорошей холодоустойчивостью позволяет получать эту ягоду на дачах на Урале, Севере и в Сибири.

О садовой ежевике:

Многие частники пробовали выращивать ежевику, разочаровались в ней: урожай неравномерный и нестабильный, плохая зимостойкость, а лианные виды нужно снимать на зиму с опоры, что совсем не просто выполнить.

И только появление современных гибридов и сортов с хорошей устойчивостью к холодам дает возможность с успехом выращивать на даче эту полезную и вкусную ягоду.

Культура встречается, как лианное растение (стелящееся) и прямостоящий кустарник. Цветет она в июне, а созревают ягоды в середине августа.

Преимущества размножения черенками:

Прежде всего отмечу, что этот способ один из самых эффективных, обеспечивает большую приживаемость молодых растений, а кустики сохраняют максимальное количество сортовых качеств.

Я использую разные части растения, в зависимости от сорта:

корневище;

побеги;

листья.

Но есть определенные нюансы, которые нужно учитывать. Так, метод не подходит для размножения бесшипных сортов. Когда я проводил такой эксперимент, то получил кусты с шипами, а некоторые саженцы и вовсе погибли.

Отлично размножается черенкованием ремонтантная ежевика. Заготовки посадочного материала делаю в августе и уже на будущий год, ближе к осени, молодые растения начинают активно плодоносить.

Штамбовую ежевику рекомендую размножать одревесневшими побегами.

Подходящее время для заготовки черенков:

Заготовки из корневища советую делать весной, до того, как распустятся почки.

Зеленые черенки нарезаю летом, а ближе к сентябрю пересаживаю на постоянное место.

У тех сортов, которые хорошо поддаются черенкованию, веточки нарезаю осенью. Придерживаюсь следующих нюансов:

Весенние черенки не хранятся долго. Я их сразу определяю на постоянное место и закрываю слоем мульчи из соломы.

Летние заготовки временно сажаю в теплицу, где тепло и высокая влажность.

Осенние, одревесневшие черенки, я храню в помещении всю зиму. Влажность должна быть не менее 90%, а температура — не более 4оС.

Особенности размножения корневыми черенками:

Такой способ рекомендую выбирать для стелющихся сортов ежевики.

Придерживаясь последовательности действий:

Ранней весной аккуратно выкапываю материнский куст.

Разделяю его на части.

Корни обрезаю на расстоянии 60 см от куста.

Готовые растения сразу размещаю на постоянном месте.

Метод подходит и для осени. Тогда корешки выкладываю во влажный песок и убираю в темное, прохладное помещение. Слежу за тем, чтобы он постоянно оставался влажным. Весной высаживаю заготовки.

Зеленое черенкование:

Совмещаю с летней обрезкой ежевики.

Рекомендую использовать метод для сортов:

Блэк;

Торн Фри;

Торнлесс Логан;

Блэк Сатин.

Хуже размножаются зеленым черенкованием:

Смутстем;

Дирксен Торнлесс.

Процедуру осуществляю таким образом:

В июле нарезаю зеленые побеги так. чтобы на каждом оставалось по 2 почки.

Высаживаю черенки в небольшие стаканчики, на 2/3 объема заполненные смесью торфа и песка.

Переношу в парник, постоянно поддерживая субстрат влажным.

Через месяц корневая система достаточно сформируется, чтобы молодое растение посадить на постоянное место.

Одревесневшими черенками:

Метод подходит для размножения ежевики осенью.

Рекомендую соблюдать последовательность:

Заготовки сделать по 30 см в длину.

Прикопать в землю таким образом, чтобы оставалось 10 см над землей.

Как только сошел снег, выкопать, обновить срез, посадить на новое место.

Итак, ежевика отлично подходит для размножения черенками. Я активно использую этот метод и уже на будущий сезон наслаждаюсь вкусными ягодами с молодых растений.