Дачники рассказали, как самостоятельно размножать ежевику черенками
Ягодный кустарник ежевика можно встретить в диком виде на юге нашей страны. Однако появление новых сортов с хорошей холодоустойчивостью позволяет получать эту ягоду на дачах на Урале, Севере и в Сибири.
О садовой ежевике:
Многие частники пробовали выращивать ежевику, разочаровались в ней: урожай неравномерный и нестабильный, плохая зимостойкость, а лианные виды нужно снимать на зиму с опоры, что совсем не просто выполнить.
И только появление современных гибридов и сортов с хорошей устойчивостью к холодам дает возможность с успехом выращивать на даче эту полезную и вкусную ягоду.
Культура встречается, как лианное растение (стелящееся) и прямостоящий кустарник. Цветет она в июне, а созревают ягоды в середине августа.
Преимущества размножения черенками:
Прежде всего отмечу, что этот способ один из самых эффективных, обеспечивает большую приживаемость молодых растений, а кустики сохраняют максимальное количество сортовых качеств.
Я использую разные части растения, в зависимости от сорта:
корневище;
побеги;
листья.
Но есть определенные нюансы, которые нужно учитывать. Так, метод не подходит для размножения бесшипных сортов. Когда я проводил такой эксперимент, то получил кусты с шипами, а некоторые саженцы и вовсе погибли.
Отлично размножается черенкованием ремонтантная ежевика. Заготовки посадочного материала делаю в августе и уже на будущий год, ближе к осени, молодые растения начинают активно плодоносить.
Штамбовую ежевику рекомендую размножать одревесневшими побегами.
Подходящее время для заготовки черенков:
Заготовки из корневища советую делать весной, до того, как распустятся почки.
Зеленые черенки нарезаю летом, а ближе к сентябрю пересаживаю на постоянное место.
У тех сортов, которые хорошо поддаются черенкованию, веточки нарезаю осенью. Придерживаюсь следующих нюансов:
Весенние черенки не хранятся долго. Я их сразу определяю на постоянное место и закрываю слоем мульчи из соломы.
Летние заготовки временно сажаю в теплицу, где тепло и высокая влажность.
Осенние, одревесневшие черенки, я храню в помещении всю зиму. Влажность должна быть не менее 90%, а температура — не более 4оС.
Особенности размножения корневыми черенками:
Такой способ рекомендую выбирать для стелющихся сортов ежевики.
Придерживаясь последовательности действий:
Ранней весной аккуратно выкапываю материнский куст.
Разделяю его на части.
Корни обрезаю на расстоянии 60 см от куста.
Готовые растения сразу размещаю на постоянном месте.
Метод подходит и для осени. Тогда корешки выкладываю во влажный песок и убираю в темное, прохладное помещение. Слежу за тем, чтобы он постоянно оставался влажным. Весной высаживаю заготовки.
Зеленое черенкование:
Совмещаю с летней обрезкой ежевики.
Рекомендую использовать метод для сортов:
Блэк;
Торн Фри;
Торнлесс Логан;
Блэк Сатин.
Хуже размножаются зеленым черенкованием:
Смутстем;
Дирксен Торнлесс.
Процедуру осуществляю таким образом:
В июле нарезаю зеленые побеги так. чтобы на каждом оставалось по 2 почки.
Высаживаю черенки в небольшие стаканчики, на 2/3 объема заполненные смесью торфа и песка.
Переношу в парник, постоянно поддерживая субстрат влажным.
Через месяц корневая система достаточно сформируется, чтобы молодое растение посадить на постоянное место.
Одревесневшими черенками:
Метод подходит для размножения ежевики осенью.
Рекомендую соблюдать последовательность:
Заготовки сделать по 30 см в длину.
Прикопать в землю таким образом, чтобы оставалось 10 см над землей.
Как только сошел снег, выкопать, обновить срез, посадить на новое место.
Итак, ежевика отлично подходит для размножения черенками. Я активно использую этот метод и уже на будущий сезон наслаждаюсь вкусными ягодами с молодых растений.
Опубликовано: Ангелина Крент
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