Огородники рассказали об органических и минеральных подкормках огурцов

Каким бы скромным ни был дачный или приусадебный участок, а для огурчиков всегда найдется место. Опытные хозяйки обязательно выберут время, чтобы закрутить на зиму несколько баночек своих огурцов.

Подкормки — какие они?

По виду подкормки разделяются на минеральные и органические. По способу внесения — на корневые и внекорневые.

Корневые подкормки я использую в основном в теплое время после полива или дождя. В прохладную погоду корневая система огурцов не может усвоить питание полноценно.

Внекорневые подкормки подходят для подпитки при невысокой температуре. Провожу процедуру в тихую облачную погоду без ветра с помощью распылителя.

За весь сезон огурцам необходимо внести питание 3 или 4 раза:

первый раз это необходимо сделать на четырнадцатый день после высадки рассады;

второй раз, когда огурцы зацветают;

третий раз, когда растения начинают давать урожай;

четвертый (необязательно) для продления периода плодоношения.

Первое питание можно сделать органическим или минеральным, как и последующие. Выбор за вами. Что я использую из органики:

куриный помёт;

настой коровяка;

настой крапивы, сныти, одуванчика.

Минеральные удобрения:

мочевина;

супeрфосфат;

аммиачная селитра;

аммофоска.

Для второй подкормки из органики можно использовать настой травы или золы, а из минеральных удобрений калийную селитру, аммиачную селитру, суперфосфат.

Внекорневую подкормку провожу раствором борной кислоты или марганцовки.

Для третьего питания снова использую зеленый настой или калийную селитру, мочевину и золу.

Четвертая подкормка состоит из зольного настоя. Золу использую во все время роста и развития огурцов, это для них очень полезно.

Полезные советы:

Горечь в современных огурцах встречается редко, так как выведены сорта, не горчащие ни при каких условиях. Однако есть сорта, у которых есть этот дефект. Возникает горечь при недостатке влаги или от перепада температур. Пролейте хорошо грядку.

Изменение формы огурцы на крючковатую или в виде лампочки сигнализирует о недостатке калия. Внесите зольный раствор под корень.

Сужение кончика и утолщение плодоножки говорит о нехватке азота. Полейте настоем коровяка или куриного помета.

Если нет возможности определить, чего именно не хватает огурцам, воспользуйтесь комплексными удобрениями.

При посадке огурцов в плодородную почву может понадобиться всего одна подкормка. Но если почва бедная, не скупитесь на питание.