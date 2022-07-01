Огородники рассказали об органических и минеральных подкормках огурцов
Каким бы скромным ни был дачный или приусадебный участок, а для огурчиков всегда найдется место. Опытные хозяйки обязательно выберут время, чтобы закрутить на зиму несколько баночек своих огурцов.
Подкормки — какие они?
По виду подкормки разделяются на минеральные и органические. По способу внесения — на корневые и внекорневые.
Корневые подкормки я использую в основном в теплое время после полива или дождя. В прохладную погоду корневая система огурцов не может усвоить питание полноценно.
Внекорневые подкормки подходят для подпитки при невысокой температуре. Провожу процедуру в тихую облачную погоду без ветра с помощью распылителя.
За весь сезон огурцам необходимо внести питание 3 или 4 раза:
первый раз это необходимо сделать на четырнадцатый день после высадки рассады;
второй раз, когда огурцы зацветают;
третий раз, когда растения начинают давать урожай;
четвертый (необязательно) для продления периода плодоношения.
Первое питание можно сделать органическим или минеральным, как и последующие. Выбор за вами. Что я использую из органики:
куриный помёт;
настой коровяка;
настой крапивы, сныти, одуванчика.
Минеральные удобрения:
мочевина;
супeрфосфат;
аммиачная селитра;
аммофоска.
Для второй подкормки из органики можно использовать настой травы или золы, а из минеральных удобрений калийную селитру, аммиачную селитру, суперфосфат.
Внекорневую подкормку провожу раствором борной кислоты или марганцовки.
Для третьего питания снова использую зеленый настой или калийную селитру, мочевину и золу.
Четвертая подкормка состоит из зольного настоя. Золу использую во все время роста и развития огурцов, это для них очень полезно.
Полезные советы:
Горечь в современных огурцах встречается редко, так как выведены сорта, не горчащие ни при каких условиях. Однако есть сорта, у которых есть этот дефект. Возникает горечь при недостатке влаги или от перепада температур. Пролейте хорошо грядку.
Изменение формы огурцы на крючковатую или в виде лампочки сигнализирует о недостатке калия. Внесите зольный раствор под корень.
Сужение кончика и утолщение плодоножки говорит о нехватке азота. Полейте настоем коровяка или куриного помета.
Если нет возможности определить, чего именно не хватает огурцам, воспользуйтесь комплексными удобрениями.
При посадке огурцов в плодородную почву может понадобиться всего одна подкормка. Но если почва бедная, не скупитесь на питание.
Опубликовано: Ангелина Крент
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