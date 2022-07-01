Си Цзиньпин заявил, что Гонконг восстал из пепла

Председатель КНР Си Цзиньпин приехал в Гонконг на празднование 25-летия возвращения бывшей британской колонии под власть Китая.

Это первый визит китайского лидера в город с 2017 года, а также первая его поездка за пределы материка более чем за два года пандемии.

Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань прибыли на скоростном поезде, оба вышли из него в масках. На станции их приветствовали дети с флагами Китая и Гонконга. Они скандировали «Добро пожаловать» на мандаринском диалекте китайского языка.

Во время своего вступления китайский лидер сказал, что Гонконг в очередной раз выдержал суровые испытания и восстал из пепла.

Были организованы танцы льва под аккомпанемент полицейского оркестра. При этом на вокзале полицейские проводили обыски при помощи собак.

Часть Гонконга была закрыта, дороги заблокировали, а над гаванью Виктория установили запретную зону для полетов.

После продемократических протестов 2019 года Китай ужесточил контроль над Гонконгом, приняв радикальный закон о национальной безопасности. 

По мнению аналитиков, это было празднование победы центрального правительства над политической оппозицией в Гонконге. 

Опубликовано: Светлана Репина

 

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