Си Цзиньпин заявил, что Гонконг восстал из пепла
Председатель КНР Си Цзиньпин приехал в Гонконг на празднование 25-летия возвращения бывшей британской колонии под власть Китая.
Это первый визит китайского лидера в город с 2017 года, а также первая его поездка за пределы материка более чем за два года пандемии.
Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань прибыли на скоростном поезде, оба вышли из него в масках. На станции их приветствовали дети с флагами Китая и Гонконга. Они скандировали «Добро пожаловать» на мандаринском диалекте китайского языка.
Во время своего вступления китайский лидер сказал, что Гонконг в очередной раз выдержал суровые испытания и восстал из пепла.
Были организованы танцы льва под аккомпанемент полицейского оркестра. При этом на вокзале полицейские проводили обыски при помощи собак.
Часть Гонконга была закрыта, дороги заблокировали, а над гаванью Виктория установили запретную зону для полетов.
После продемократических протестов 2019 года Китай ужесточил контроль над Гонконгом, приняв радикальный закон о национальной безопасности.
По мнению аналитиков, это было празднование победы центрального правительства над политической оппозицией в Гонконге.
Опубликовано: Светлана Репина
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