Дачники рассказали, из-за чего ягоды крыжовника усыхают и осыпаются

Крыжовник – один из самых неприхотливых и распространенных ягодных кустарников в нашей стране.

Солнце наносит огромный ущерб урожаю:

Защитить кусты можно с помощью временного укрытия. Разместите по кругу опору и накройте отрезом мешковины, тростниковой циновки или спанбонда. Помните, что необходимо обеспечить защиту как по бокам, так и сверху кустов.

Такое притенение убережет не только ягоды, но и весь куст от возможной гибели. А конструкция позволит снимать укрывной материал, не цепляясь за колючие ветки.

Еще одним опасным недугом крыжовника является антракноз. Проявляется он в первую очередь на листьях, покрывающихся мелкими бурыми пятнами, которые со временем разрастаются и сливаются между собой. Листья начинают высыхать и осыпаться. Заболевание существенно снижает прирост молодых побегов и тормозит развитие куста.

В период плодоношения остановить распространение заболевания по всему кусту можно путем еженедельных обработок с использованием таких биопрепаратов, как Фитоспорин или Фитолавин.

Подобная щадящая процедура позволит растению продержаться до окончания плодоношения. Далее придется прибегнуть к более сильным фунгицидам: Хорус, Бейлетон, Топсин-М, Бордосская жидкость.

Чтобы оградить кусты крыжовника от болезней, ежегодно перед началом и сразу после окончания цветения проводите профилактическое опрыскивание препаратами Азофос, Топсин-М, Бордосская жидкость или Цихом. Этих двух обработок будет достаточно для обеспечения надежной защиты.

Нарушение правил агротехники – самая распространенная причина усыхания куста. Неправильный уход чаще всего приводит к проблемам с одним из самых неприхотливых кустарников.

Выделяются следующие ошибки:

В первую очередь, неправильное место для посадки. Крыжовнику нужно довольно много света и защита от сквозняков. Растение отлично переносит зимовку, но начинает усыхать и сбрасывать листву из-за сквозняков.

Слишком густая посадка приводит к тому, что растениям приходится бороться за питательные вещества, крона не может нормально развиваться. Расстояние между кустами крыжовника не должно быть меньше метра.

Застой воды – еще одна распространенная причина. Обильный полив не всегда идет на пользу растению. Застой приводит к загниванию корней. Можно попробовать выкопать куст, удалить поврежденные корни и посадить его обратно.

В таком случае урожая ждать не придется. Растению нужно будет много времени на то, чтобы восстановиться после такого варварского метода.

Загущение кроны препятствует доступу кислорода. Растение начинает сохнуть, желтеть и сбрасывать листву. Я регулярно провожу формирующую и санитарную обрезку. Чаще всего осенью, но можно это делать и весной, до того как распустятся почки и начнется сокодвижение.

Удаление старых и поврежденных ветвей обновляет куст и способствует его омоложению.

Тяжелый плотный грунт и отсутствие мульчи в прикорневой зоне способствуют размножению вредителей. Крыжовнику необходим питательный грунт. Перед посадкой саженца я вношу в лунку удобрения.

Для взрослых растений провожу по три подкормки за сезон. Первая подкормка — органическая, можно использовать перепревший навоз, затем чередую комплексные минеральные и органические удобрения.