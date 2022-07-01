Великобритания призывает применить уроки Украины на Тайване

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Западу необходимо извлечь уроки из своих ошибок в ситуации на Украине и применить их для защиты мира и стабильности в Тайваньском проливе.

В последние годы напряженность между Тайванем и Китаем усилилась. КНР заявляет, что остров является его собственной территорией и активизирует военные действия вблизи него.

Лиз Трасс считает, что страны Индо-Тихоокеанского региона должны обеспечить защиту Тайваня. Он подчеркнула, что нужно учитывать, как Запад не смог сразу обеспечить обороноспособность Украины.

Глава британского МИД убеждена, что это помогло бы сдержать вторжение. Аналогичный подход она предлагает использовать и в отношении других суверенных государств, включая Тайвань.

Лиз Трасс указала на необходимость убедиться, что свободный мир совместными усилиями обеспечивает необходимый Тайваню оборонный потенциал.

При этом она признала, что Великобритании необходимо продолжать налаживать торговые связи с Китаем, не становясь в стратегическую зависимость от него.

Министерство иностранных дел Китая подало официальную жалобу по поводу заявлений Трасс о Тайване. В Пекине заявили, что удивлены отсутствием здравого смысла и высокомерием в ее высказываниях.

Официальный представитель МИД Чжао Лицзянь заявил, что Тайвань является частью Китая и его внутренним делом, в которое внешние силы не имеют права вмешиваться.