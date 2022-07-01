Дачники рассказали, как самостоятельно правильно собрать семена петунии

Петунию можно встретить везде: в цветнике, в контейнерах на балконе, в подвешенных у входа кашпо.

Какие сорта подойдут для сбора семян?

Существует несколько сотен сортов петуний. Махровые, гибридные, простые, прямы и так далее. Цветовая палитра также весьма разнообразна. Чаще всего встречаются розовые, белые, красные и фиолетовые цветки. Некоторые гибриды имеют прожилки, могут быть даже двухцветными. Вариантов великое множество.

Чаще всего встречаются следующие сорта петуний:

одноцветные,

гибридные,

ампельные,

махровые.

Самостоятельно собрать семена можно только с одноцветных и гибридных. Ампельные и махровые петунии не предназначены для сбора семян. Проще всего собрать семена с простых одноцветных сортов. Нужно дождаться формирования семенной коробочки. Срезать ее и оставить семена дозревать.

Интересно: семена от одноцветных петуний сохраняют все признаки материнского растения, вплоть до цвета бутонов. А вот семена гибридных петуний могут удивить. Они редко сохраняют признаки материнского цветка.

Если собрать семена от красной гибридной петунии, то на следующий год цветы могут быть любого окраса: желтые, белые, красные, фиолетовые и т.д.

Инструкция по сбору семян:

Новичку довольно сложно определить степень зрелости семенной коробочки, а также собрать семена петунии. Проблема в том, что семена имеют слишком маленький размер, меньше макового зерна.

Действовать нужно предельно аккуратно и осторожно. Если пропустить срок, то семенная коробочка раскроется и семена высыпются на землю, разнесутся ветром и так далее.

Чтобы собрать семена, необходимо строго следовать следующим пунктам:

правильно выбрать материнское растение. Оно должно быть здоровым, крепким, не пораженным болезнями или вредителями;

чтобы семена хорошо всходили, необходимо выждать сроки созревания семенной коробочки. Обычно семена созревают в августе-сентябре. Можно еще опираться на следующий признак: семенная коробочка формируется после обильного цветения. Выбирать коробочки лучше снизу;

сами семена необходимо правильно подготовить к длительному хранению. Мелкие семечки нужно высыпать на чистый лист белой бумаги или на белую ткань. Так как семена у петунии имеют черный цвет;

после сбора семена нужно убрать в бумажный конверт и подписать сорт или хотя бы цвет петунии, чтобы весной не возникло проблем во время посадки.

Проблем со всхожестью, обычно, не возникает. Семена можно хранить до 4-х лет.

Правильное хранение:

Семена нужно хранить в сухом и темном месте, можно при комнатной температуре. Я не рекомендую хранить семена рядом с радиатором или другими отопительными приборами. Слишком сухая и высокая температура может привести к тому, что петуния будет плохо всходить по весне.

Посев лучше проводить в конце февраля. Петунию выращивают рассадой. Растение должно хорошо окрепнуть, прежде чем пересаживать ее на постоянное место, будь то балконный ящик, либо открытый грунт.

А вы собираете семена петуний или предпочитаете покупать эти цветы в магазине или питомнике? Расскажите в комментариях о собственных лайфхаках, которые помогают вырастить пышный цветник.