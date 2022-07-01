Опытные хозяйки рассказали, как правильно выращивать лимоны в домашних условиях

Выращивание цитрусовых дома – занятие довольно простое, при условии соблюдения определенных правил. Доступные сорта этих растений прекрасно приспособлены для выращивания за окнами наших квартир.

Выбор места для выращивания:

Чтобы успешно вырастить лимон дома нужно знать, как правильно выбрать место и грунт для растения. При выборе расположения горшка с комнатным лимоном, нужно учитывать требования этого экзотического растения.

Посадка лимона в домашних условиях:

Размножение лимонных деревьев осуществляют двумя способами: черенками, либо семенами. У каждого есть свои преимущества и недостатки.

В первую очередь посадочный материал нужно где-то взять. С семенами всё ясно - идем в магазин и покупаем первый понравившийся фрукт. Как и при выращивание лимона в домашних условиях, плод лимона должен быть спелым, т.е. однородного жёлтого цвета.

Практически все плоды лимона содержат семена. Черенки нужно где-то взять: попросите у знакомого, уже обладающего домашним лимоном, можно купить саженец в магазине, или, если повезет встретить в путешествии, срежьте веточку лимона растущего в открытом грунте.

Лимон, посаженный дома из семени сильнее сам по себе. Он активнее растет, лучше приспосабливается к новым условиям, не прихотлив к болезням, растение обзаводится красивой кроной, чего нельзя сказать о деревьях, размноженных черенками.

Однако стоить иметь ввиду, что лимон выращенный из семени будет обладать немного другими биологическими характеристиками, чем его родительское дерево. Посадка черенками естественно предполагает 100% перенос генетического материала родителя.

И самое главное, что может повлиять на выбор способа посадки лимона в домашних условиях - это начало плодоношения. Дерево из семени начнёт цвести и плодоносить в возрасте 8-10 лет, черенковый способ размножения сокращает этот срок вдвое.

У новичков всегда очень много вопросов, поэтому постараюсь ответить на более распространенные. На все остальные постараюсь ответить по телефону или по электронной почте.

Почему у молодого саженца нижний лист отрезан наполовину?

Нижняя листовая пластина иногда укорочена не случайно. Наши лимоны размножаются методом черенкования. Отрезанный от маточного растения, какое-то время черенок должен жить и питаться.

Ему необходимы листья, которые будут вырабатывать продукты фотосинтеза, необходимые для формирования и роста корней и побегов. Однако, листья сильно испаряют влагу со своей поверхности и пока черенок без корней, насыщение его влагой затруднено. Поэтому в качестве компромисса крупные листья укорачивают.

Что мне делать с деревом прямо сейчас?

После того как Вы аккуратно достали саженец из посылки/упаковки не ставьте его сразу на открытые солнечные лучи. Пусть он привыкнет к свету постепенно. Опрыскайте дерево отстоянной водой и полейте, если требуется.

Первую неделю опрыскивайте деревце как можно чаще, три-четыре раза в день. И не пересаживайте его в этот же день в « свой красивый» горшок.

Куда мне поставить горшок с деревцем?

Подходящее место для цитрусового дерева- это подоконник окна, обращенного на юго-восток. Южное окно хорошо только для зимы, летом дерево на таком окне придется притенять или отставлять растения подальше от окна.

Это делается для избежания возникновения ожогов на листьях и появления хлороза от перегрева кроны и корней. Я защищаю свои деревца с помощью тонкого белого нетканого укрываемого материала (спанбонд), который просто прикрепляю к оконной раме.

Он позволяет регулярно опрыскивать растения, что не скажешь о бумаге. На северных окнах лимоны будут тоже расти, но менее активно. И уж совсем не захотят плодоносить. Постоянно переставлять лимон с места на место нельзя, так же как и резко поворачивать разными сторонами к свету.

Процессы фотосинтеза у цитрусовых лучше происходят когда световой поток идет постоянно с одной стороны. Поворачивать горшок можно, но не более чем на 10 градусов в неделю, чтобы крона формировалась сбалансировано.

Зимой, если дерево растет в тёплой комнате, с температурой воздуха +18...+22°С, его желательно дополнительно подсвечивать так, чтобы общий световой день составлял 10-12 часов в сутки (про подсвечивание есть отдельная подробная статья)

Можно ли выносить горшок с деревом на улицу?

Как правило, цитрусовые держат в помещении круглый год. Но многие цитрусоводы-любители в теплое время года содержат свои деревца на приусадебных участках. Их действительно можно и даже нужно выносить в сад, на балкон или веранду, но приучать растение к открытому воздуху и солнцу нужно постепенно.

Сначала поставить растение в полутень. Через неделю можно поставить дерево на более открытое место. При обратном возвращении в дом также важно избежать резких перепадов температур- днем держать на улице, а на ночь вносить в дом и опрыскивать водой.

Как часто поливать?

По мере высыхания грунта в горшке. Если он просох на 2-3 см в глубину, стал светлым, то пора поливать. Но лучше не долить, чем перелить.

Как часто опрыскивать?

Пару раз в день будет достаточно.

Надо ли прививать саженец?

Нет, Павловский лимон при правильном уходе будет плодоносить через 3-4 года после черенкования. При условии, конечно, если черенок срезан по всем правилам.

А можно ли ставить лимон рядом с другими цветами?

Большинство любителей в нашем городе выращивают лимоны без каких-либо «соседей». Например, розы очень часто болеют тлей и паутинным клещом. Орхидеи- мучнистым червецом.

Монстера будет затенять лимон и забирать на себя все солнце. А еще цитрусовые- деревья с мощной энергетикой, они могут подавлять, например, фиалки. Также не нужно забывать про разные требования растений к влажности. Цитрусовому дереву нужен простор и со временем вам все равно придется избавить его от соседей по подоконнику.