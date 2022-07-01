Специалисты рассказали, как правильно подкармливать туи
Туи нуждаются в подкормке не меньше, чем огородные культуры. Без правильного ухода растения чахнут, их внешний вид заметно ухудшается, начинаются болезни.
Подкармливать туи можно и органическими составами, и минеральными удобрениями. Среди вторых наиболее актуальны составы с магнием, калием, фосфором.
Азотные подкормки туе практически не нужны, она прекрасно усваивает это вещество из воздуха. Удобрения с азотом не рекомендуется использовать летом.
Среди органики наиболее популярны перегной и компост. Их заделывают в почву на небольшую глубину в приствольном круге.
Вносить органику в свежем виде нельзя, это навредит корневой системе. Лучше всего применять ее в сухой форме.
Для весеннего периода подойдут комплексные удобрения. Хороший эффект дают «Фертика-Люкс», «Акварин», «Зеленая игла». Эти подкормки вносятся раз в три года.
Через несколько лет после посадки стоит подкормить туи перегноем для хорошего роста. После зимовки под молодые растения вносятся стимуляторы образования корней.
Весной нужно небольшое количество азота и внекорневая подкормка. При внесении азотных составов важно не переборщить, иначе крона станет рыхлой и бесформенной.
Опубликовано: Светлана Репина
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