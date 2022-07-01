Огородники рассказали, как защитить свой урожай от колорадского жука

За последнее время изобретено огромное количество препаратов биологического или химического происхождения, которые эффективно показывают себя в борьбе в колорадским жуком.

Важность правильного полива картофеля в зависимости от вегетационного периода:

Мало кто из начинающих задумывается, но вода является одной из базовых основ для роста и развития всех растений. Массовая доля воды в листьях картофеля составляет 90-95%, а в клубнях – от 75 до 85%, в зависимости от сорта. Чтобы куст картофель накопил один килограмм урожая, растение должно за сезон получить от двадцати до семидесяти литров воды.

Побеги картофеля имеют достаточно слабую корневую систему, их корни проникают в почву очень неглубоко. Поэтому даже на непродолжительную и легкую засуху культура реагирует очень "нервно". Посадки картофеля следует поливать даже в ситуации, когда идут регулярные, но небольшие дожди.

Культурные растения, в том числе и картофель, очень слабо приспособлены к выживанию. Забота огородника и регулярный полив позволяют получить гораздо больший урожай. Важно обеспечивать растения водой постоянно, равномерно и в нужное время.

Например, наибольшую потребность в воде картофель испытывает в период цветения, а дождей в это время может и не быть. К тому же, дождь не обеспечивает потребность растений в воде, ведь он идет крайне нерегулярно. Посадка может длительное время страдать от засухи, а потом быть залита сильным дождем – это вызывает у растений сильный стресс.

Основное количество дождевой воды стекает или стоит лужами на совершенно ненужных участках почвы. После прошедшего дождя картофель обязательно нужно рыхлить, иначе земля застывает коркой, и корни растений начинают задыхаться.

Правильно организованный полив позволяет стабилизировать и сделать ровным процесс вегетации картофеля (его рост и развитие), а значит полнее раскрыть потенциал растения и получить больший урожай.

Обеспечить картофель влагой каждый огородник может несколькими способами:

Полив из лейки – самый трудоемкий способ, которым очень сложно обеспечить нужное поступление сорока литров воды на один квадратный метр посадки.

Самотёчный способ (полив по бороздам) – очень удобен для полива больших площадей. Нужно просто уложить шланг с пущенной по нему водой в картофельные борозды на некоторое время, периодически перекладывая его на соседний ряд.

Следует приглядывать за тем, куда стекает вода, чтобы на грядках не образовывались лужи. При таком способе полива земля на картофельных рядах заплывает, и после требует рыхлить междурядья. Глинистые почвы при таком поливе очень сильно раскисают на длительное время.

Полив дождеванием – следует приобрести дождеватель и установить его рядом с грядками. При таком способе полива в почву вместе с водой попадает также небольшое количество угольной кислоты, которая очень полезна для корней растений.

Дождевать посадки лучше вечером. Такой способ более эффективен на начальной стадии развития картофеля, пока кустики имеют еще небольшой размер. На высоких побегах листва растений смыкается, капли уже не долетают до земли и сильно намачивают листья, что может спровоцировать развитие фитофтороза у картофеля.

4. Капельный полив – после всходов побегов картофеля и первого окучивания от заморозков следует разложить по грядкам капельную ленту. Расстояние между капельницами на ленте должно быть двести-триста миллиметров.

При соблюдении расстояния между картофельными рядами 70-80 сантиметров ленту следует укладывать непосредственно под растения. При последующем окучивании ленту с грядки можно передвигать в сторону, а можно и прикапывать в землю.

Преимущества капельного полива картофеля:

почва не переувлажняется;

корневая система растений получает полноценное количество воды;

увеличивается интенсивность потребления корнями воды и питательных веществ;

очень удобно вносить удобрения и подкормки через ленту, они поступают непосредственно в корневую зону, что позволяет экономить препараты;

сорняки не получают влагу и ослабевают;

вода не попадает на листья растений, а значит не провоцируется возникновение грибковых заболеваний;

препараты от грибков и вредителей, нанесенные по листу растений, не смываются водой;

междурядья остаются сухими, что обеспечивает комфортные условия для проведения различных работ с посадкой;

возможность полноценно обеспечить влагой растения, растущие на склонах, без организации террас;

весь объем воды без потерь идет строго на пользу растениям, что существенно экономит расход воды.

Потребление влаги побегами картофеля в течении всего периода его вегетации происходит неравномерно.

На этапе прорастания и развития побегов нужно следить за равномерной влажностью в зоне корней без пересыхания и заболачивания.

В период бутонизации и цветения картофелю требуется максимальное количество влаги. Именно в это время наливаются клубни.

При завершении цветения и постепенном пожелтении нижних листьев побега следует уменьшить количество поливов.

За три недели до предполагаемого срока выкопки следует полностью прекратить поливы.

На одном участке можно совмещать несколько способов полива картофеля, особенно если посадка имеет достаточно большую площадь. Это позволит при сборе урожая сравнить результаты от применения различных технологий. Агрономами установлено, что полив картофеля позволяет увеличить урожайность в 2-2,5 раза.

Химия или биопрепараты - вечная делема:

Самым опасным вредителем картофеля является колорадский жук. Он поедает листья культуры, цветы и даже молодые побеги. Если не проводить никаких обработок, то вредитель погубит весь урожай.

Химические препараты лучше использовать на больших площадях, а на маленьких стоит отдать предпочтение биопрепаратам.

Против колорадского жука существуют различные химические препараты: «Танрек», «Децис», «Жукоед» и многие другие. Но нужно учитывать, что у жуков в определенной местности может возникнуть привыкание к одному и тому же препарату.

Поэтому, если одна обработка сделана «Танреком», то следующую через пару недель нужно провести «Децисом». Действующие вещества у этих средств разные, а значит, у вредителя не будет вырабатываться иммунитет к какому-то определенному.

Против колорадского жука можно использовать такие биопрепараты, как «Битоксибациллин», препараты на основе метаризиума или боверии. Метаризиумом и боверией можно предварительно перед посадкой обработать клубни, либо обрабатывать непосредственно всходы.

Понадобится по 1 ч. л. каждого препарата на 10 литров воды, после чего нужно либо пролить грядки, либо опрыскать кусты. Но все же это профилактические обработки, если вредитель уже сидит на кустах, уже есть кладки, листья стали вянуть, то они будут малоэффективными.

Пока биологические препараты начнут действовать, жук нанесет уже большой урон картофелю, объев все листья. Поэтому применять их нужно заблаговременно.