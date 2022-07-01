Дачники рассказали, из-за чего нарциссы могут не расти

О самых распространенных причинах отсутствия цветения лучше узнать еще до посадки растений.

Какую почву не любят нарциссы:

закисленную;

тяжелую;

глинистую;

плодородную.

Для посадки этой культуры я выбираю почву со слабой кислинкой или нейтральную. Слишком плодородная тоже не подходит. У меня такой проблемы нет. Стоит выбирать для посадки что-то среднее между плодородной и глинистой почвой.

Загущенность:

Со временем, если нарциссы не выкапывать и не рассаживать, посадки становятся слишком густыми, так как эта культура склонна к множественному образованию новых луковиц. В борьбе за питание и увлажнение растения не могут образовывать цветы.

Избыток или недостаток питания:

Как избыток, так и недостаток питания негативно влияют на цветение. Особенно вреден излишек азота, при внесении которого образуется роскошная зелень в ущерб цветению.

Ранняя обрезка листьев:

Нарушение процесса фотосинтеза приводит к тому, что в луковках зародыши цветов не закладываются. Ранее удаление листвы нарушает процесс. Обрезаю листья только после их засыхания.

Недостаток солнечного света:

В тени нарциссы цвести отказываются. Мне пришлось пересадить их по этой причине на солнечное место.

Неправильный полив:

Нарциссы требуют регулярного полива. Особенно это относится к периоду перед цветением и во время него. Позже увлажнение требуется меньше. В августе полив заканчиваю.

Луковицы с повреждениями:

Перед посадкой я внимательно осматриваю луковицы. Отбраковываю с повреждениями, мягкие, больные. Они не смогут стать основой для здорового, сильного растения.

Болезни и вредители:

Различные инфекции встречаются на этой культуре нечасто, но при их возникновении цвета на растениях не будет.

Из вредителей наиболее опасна нарциссовая муха. Провожу профилактическую обработку места посадки нарциссов инсектицидами.

Правила, которые я соблюдаю при выращивании нарциссов, заключаются в следующем:

выбираю для посадки подходящую почву и солнечный участок;

использую для посадки здоровые луковицы;

пересаживаю луковки, не допуская загущенности посадок;

провожу грамотный полив.

Достаточно выявить причину, почему нарциссы не цветут, и устранить негативные факторы, чтобы сад бул полон цветами.