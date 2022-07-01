Цветоводы рассказали, как вырастить красивую лаванду на своем участке
Лаванда – это очень красивый многолетний кустарник с нежными фиолетовыми цветами. Она способна украсить любой сад и сделать его необычным.
Посадить лаванду можно в октябре семенами в грунт или в конце мая в виде рассады. Если планируется посадка семенами, их нужно выдержать 2 месяца при низкой температуре, лучше всего – во влажном песке в холодильнике.
Высевать цветы на рассаду нужно в феврале или марте. Для выращивания требуется субстрат из двух частей перегноя и одной части крупного речного песка. Субстрат нужно прокалить или продезинфицировать раствором марганцовки.
Рассаду высаживают на солнечные места. Растение не любит заболоченную почву, близость грунтовых вод и избытка влаги в любом виде.
Между растениями должно быть около 90 см. Корни перед посадкой следует подрезать, корневую шейку заглубить на 5 см и обильно полить саженцы.
В сильную жару цветам нужен частый полив. После него необходимо разрыхлить землю и убрать сорняки. Можно использовать метод мульчирования.
Лаванду следует каждый год обрезать. Сразу после цветения убирают увядшие соцветия, осенью укорачивают ветки для поддержания формы кустов. Размножается лаванда отводками и черенками.
В целом растение устойчиво к болезням, но ее может поражать серая гниль. В этом случае все поврежденные части нужно собрать и сжечь, чтобы на заболели остальные цветы.
Опубликовано: Светлана Репина
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