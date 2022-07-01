Огородники рассказали, какое народное средство поможет избавиться от сорняков

Самый главный враг садоводов - это сорняки. Даже при колоссальных затратах сил и времени, многим огородникам никак не удается от них избавиться.

Состав:

В составе описываемого средства нет ничего необычного, необходимые составляющие без труда найдутся в любом доме. Их используют в повседневной жизни, поэтому можно в любой момент приготовить губительную для сорняков смесь.

Итак, нам понадобится:

9-процентный уксус. Он известен уже давно и успешно применяется в различных целях. В чистом виде это опасная для всего живого уксусная кислота. Раствор используется для борьбы с нежелательными запахами, пятнами, а также в кулинарии (реже).

Пищевая соль. Это хлорид натрия, включающий некоторые примеси. Популярна также йодированная соль. Смеси с ее содержанием помогут замедлить активный рост сорняков.

Средство для мытья посуды. Производитель и состав абсолютно не важны, можно взять любое.

Подготовка:

Указанные ингредиенты нужно смешать. В качестве основы применяют уксус. Его потребуется 1 л. Затем необходимо добавить несколько щепоток соли и всего лишь 2 капли средства для мытья посуды.

Емкостью для получившегося раствора послужит объемный распылитель. Настаивать смесь не требуется, ее можно использовать сразу после приготовления, убедившись, что все компоненты перемешаны.

Использование:

Почва — это настоящее хранилище множества различных семян, которых с каждым годом становится все больше. В процессе роста сорняки имеют преимущество над культурными растениями, так как они менее прихотливы. Если просто вырвать сорняк, то он появится снова, и его придется опять вырывать. Обработка — мера более эффективная.

Прежде чем начать обработку, следует убедиться в том, что для работы смеси созданы подходящие условия:

Температура воздуха должна быть высокой, то есть обрабатывать сорняки лучше в жару.

Не должно быть дождя, который смоет средство с листьев.

Проводить обработку следует с утра. Если не начнется дождь, то уже к вечеру от сорняков не останется ничего. При нанесении смеси нужно быть осторожным, чтобы не повредить культурные растения, иначе они тоже погибнут.

Другие способы:

Указанное средство не единственное, есть и другие способы уничтожения сорняков.

Например:

Обработка солью. Соль блокирует рост любых растений. Ее применяют для того, чтобы очистить дорожки и переходы. Не рекомендуется наносить много соли рядом с культурными растениями, иначе они прекратят расти.

Смесь из уксуса, воды, лимонной кислоты, спирта и средства для мытья посуды. Ею также можно опрыскать сорняки, не попадая на культурные растения.

Фуражное зерно. Посадив кукурузу, можно остановить развитие сорняков.

Медицинский спирт. Его разводят водой в пропорции 1/10 и опрыскивают почву перед посевом. На 1 сотку нужно 5.5 л спирта.

Эффективность того или иного средства зависит от множества факторов — от состава грунта и его типа, от разновидности сорных трав. Однако народных средств очень много, так что каждый обязательно найдет то, которое подходит именно ему.