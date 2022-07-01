Дачники рассказали, из-за чего можжевельник может пожелтеть

Можжевельник — красивое, но сложное в уходе растение. Часто хвоя без видимых на то причин начинают сохнуть и опадать.

Можжевельники считают неприхотливым украшением садовых и дачных участков. Но на деле получается обратное. Вечнозеленый кустарник приносит владельцу немало хлопот.

Причины проблемы:

Хорошенько осмотрите кустарник, проанализируйте, какие из возможных факторов могли повлиять на его состояние. Причин может быть одновременно несколько.

Я перечислю, что вызывает пожелтение:

заболевание можжевельника;

вредители;

место посадки не подходит для растения;

неправильный уход.

Рассмотрим подробнее каждый из негативных факторов.

Неправильная посадка:

Посмотрите, где в природе обитает можжевельник. Он встречается на обочинах, в светлых лиственных и сосновых лесах, опушках. Ему должно хватать солнца, но полутень – наиболее подходящее место. Обратите внимание и на состав почвы – кислотность должна быть близкой к нейтральной.

Главная опасность, которая может принести кустарнику большие проблемы, вплоть до кончины, это «мокрые ноги». Можжевельник не переносит заболоченной почвы.

Важно и время посадки. Крайне не рекомендую высаживать растение в середине лета, особенно в жаркий период. Лучше сделайте это весной или осенью.

Дикая культура ужасно переносит пересадку, не удивляйтесь пожелтевшим иголочкам, если вы взяли можжевельник из природной зоны. С большой долей вероятности он погибнет. Обратите внимание на растения, предназначенные для высадки в садах.

Неправильный уход:

Несмотря на то, что растение не выносит переувлажненной почвы, полив должен быть, иначе желтые пятна очень скоро подсветят проблему недостаточного питья. Неприхотливый кустарник способен довольствоваться лишь осадками, но в засушливый период я призываю вас проводить периодические глубокие поливы.

Культура любит орошение, опрыскивайте почаще крону. Конечно, нельзя делать это под палящими лучами солнца, это также может вызвать пожелтение хвои.

Следите за составом почвы. Можжевельник быстро реагирует на отклонения показателя кислотности в ту или иную сторону. По этой причине рекомендую оградить растение от домашних животных, которые могут выбрать место для туалета под кустарником, что приведет к защелачиванию почвы.

Не всегда хозяин участка является виновником пожелтения хвои у можжевельника. Климат также может вызывать такой эффект. Слишком долгие периоды дождей, аномально жаркие сухие месяцы, сильные ветра отражаются на внешнем виде.

Вредители:

Вредные насекомые, питающиеся соками из листовых пластин, могут привести к гибели можжевельника. Первыми сигналами станет пожелтение листовых пластин, их иссушение и опад. Воспользуйтесь специальными средствами для борьбы с вредителями.

На можжевельнике чаще других можно встретить:

тлю;

щитовку;

иглового клеща;

углокрылую пяденицу;

минирующую моль.

Заболевания:

Можжевельник, не видящий полноценный уход или посаженный в неверно подобранном месте, расположен к болезням. Заболевания сразу дают о себе знать пожелтением хвои, опаданием.

Я перечислю самые распространенные болезни этого растения:

фузариоз;

усыхание побегов;

бурая плесень;

ржавчина;

некроз коры;

биоторелловый рак.

Все эти болезни поддаются лечению. Достаточно воспользоваться соответствующими средствами.