Опытные хозяйки рассказали, как перекись водорода влияет на состояние орхидей

Перекись водорода активно используется в саду и на огороде для повышения количества урожая и работы с растениями. Препарат безвредный для организма человека, не токсичен.

Одна из областей применения препарата — цветоводство. Для многих растений это и удобрение, и лекарство. Особенно эффективно это средство для орхидей.

Перекись:

Уничтожает вредоносные микроорганизмы, насекомых-вредителей, которые появляются в корнях растения и иногда в грунте.

Повышает иммунитет цветущей части орхидеи и оказывает благоприятное воздействие на листья и корни растения.

Способствует ускорению роста цветов.

Помогает растению легче переносить неблагоприятные климатические условия, пересадку в новые условия, перепады температуры.

Насыщает почву кислородом, поскольку при поливе или опрыскивании распадается на свои составляющие.

Орхидеи очень капризны в уходе, но, если вы хотите любоваться растениями круглый год и утопать в аромате их цветов, надо периодически осматривать их на предмет появления гнили, трещин и надломов.

Обработку орхидеи необходимо начинать с очистки листьев от пыли, грязи и известкового налета. Для этого просто протираем листья влажной тряпкой, не задевая цветоносы. Если в пазухах листьев есть жидкость, то ее следует промокнуть салфеткой, иначе можно получить заражение растения грибком, или оно просто загниет.

Опрыскивать лучше вечером или утром, чтобы не было попадания прямых солнечных лучей на обрабатываемые места, при температуре в комнате 22-28 ℃.

Растворите 2 ст. л. 3 % перекиси водорода на 1 л поливочной воды, опрыскайте растение данным составом с помощью распылителя не позднее 20 минут после приготовления, иначе позже он превратится в обычную воду.

Для обработки корней и листьев можно использовать неразбавленный 3 % препарат, в этом случае цветоносы обрабатывать не нужно. Опрыскивать орхидеи можно не чаще одного раза в неделю, тогда листья останутся свежими и зелеными, и цветы не будут утрачивать свою свежесть.

Если растение заболело, надо использовать раствор, состоящий из 250 мг воды, 3 ст. л. перекиси и 1 капли йода. Применять данный раствор надо один раз в неделю до полного выздоровления цветка.

Следите за кашпо, в котором произрастают орхидеи. Если появляется зеленый налет на внутреннем бортике, это говорит о заболевании растения. Следует вытащить орхидею вместе субстратом и хорошо промыть емкость. Далее обрабатываем кашпо раствором перекиси с йодом, даем высохнуть и помещаем цветок обратно после окончания дезинфекции.

Все цветоводы замечают, что обработка орхидей перекисью водорода гораздо гуманнее, чем другими веществами, благодаря экологичности раствора, его нетоксичности и безопасности для всех окружающих растений.