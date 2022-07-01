Дачники рассказали, как подкормить известковым молочком клематисы

Вырастить на своем приусадебном участке клематис гораздо проще, чем кажется. И хотя его родина – субтропики, свое место в садах средней полосы он занял всерьез и надолго.

Разнообразие форм, богатство расцветок, долгий период цветения и неприхотливость в уходе позволили клематису завоевать особую популярность у цветоводов. Среди представителей этого рода есть не только травянистые растения, но и полукустарники и даже почвопокровники. При этом цветки клематиса могут быть как простыми, так и махровыми.

Это растение придет на выручку, когда вам захочется украсить беседку, арку или забор. Клематис просто незаменим, если вы хотите обустроить на балконе или лоджии мини-сад в контейнерах.

Не бойтесь перекормить:

Пышная зелень этих цветов требует усиленного питания. Удобрять нужно каждые 2 недели, используя жидкие составы. Азотные удобрения помогут росту, фосфор, входящий в состав костной муки, поможет корням правильно развиваться.

Весной используют нитрат калия для усиления бутонизации, а сульфат калия летом для питания культуры и интенсивности цветения.

Строго соблюдайте пропорции составов, иначе перенасыщение питательными веществами скажется негативно, а перед удобрением хорошенько пролейте водой почву. И ни в коем случае не применяйте свежий навоз.

В апреле следует опрыскать клематис составом воды и карбамида. Нужно развести в литре воды 30 грамм удобрения. Обработку лучше проводить вечером или в дождь.

Для того чтобы придать растению сил, самую первую подкормку нужно сделать в мае. Можно использовать коровяк, помет кур или селитру аммиачную. После этого растения кормят минеральными и органическими удобрениями по очереди.

А после, вплоть до начала цветения, используют смешанные подкормки. Когда появляются первые бутоны, следует использовать минералы и органику: чтобы пополнить содержание азота, можно измельчить сорняки, размешать их в воде и оставить настаиваться на одни сутки. После настаивания можно подкармливать.

Удобрение известковым молочком:

Любители выращивать клематисы ценят такую подкормку. Такое удобрение очень подходит для растений, выращиваемых в закисленном грунте. Гашеную известь заливают водой из расчета 300 грамм на 10 литров. На 1 кв. метр земли необходим 1 литр известкового молока. Мел и мука из доломита тоже подойдет для этих целей.

Нашатырный спирт или аммиак тоже помогут обеспечить цветы азотом. На 10 литров воды нужно взять 3 ст. ложки удобрения и полить растение под корень.

Без химии:

Так как клематисы прекрасно устойчивы к различным заболеваниям и вредителям, нет никакого смысла обрабатывать их гербицидными удобрениями. Лучше всего использовать различные стимуляторы, которые помогут одолеть морозы весной и избежать стресса.

Для активного роста молодых побегов и бурного цветения следует опрыскивать цветы «Цирконом» или «Эпин-экстра» в несколько подходов за весь период цветения.

И никогда не используйте для подкармливания клематисов удобрения, в состав которых входит хлор.

Молодой клематис:

Про удобрение саженцев необходимо поговорить отдельно. Переизбыток подкормки негативно скажется на растении, посаженном в уличных условиях в весенний сезон.

Проблема в том, что ослабленный саженец просто сгниет вместе с подкормкой. Поэтому при появлении первых цветов следует перестать удобрять.

В случае частых летних дождей нужно обязательно уберечь корневую систему клематисов с помощью древесной золы. Ее следует насыпать на грунт у корней. Так же следует сделать и осенью для того, чтобы избежать переизбытка влаги.