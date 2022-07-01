Агрономы рассказали, как вносить подкормки, чтобы не навредить растениям

Овощам, цветам, плодовым деревьям и другим растениям на участке необходимы питательные вещества. Восполнить их дефицит помогают подкормки, но только при грамотном внесении.

Первый раз в сезон растения подкармливают в мае. От этого зависит количество урожая у одних растений и цветения – у других.

Первыми вносятся составы с азотом и органика. Это необходимо для наращивания зеленой массы растений. В середине июня делается перерыв.

Ближе к концу июня растения подкармливают фосфорными и калийными составами. Это обеспечивает укрепление их корней и поддержку цветения.

Особенности подкормки зависят от погоды. Например, в прохладное время не стоит вносить в грунт азот. Это замедлит развитие корневой системы, процессы цветения и образования плодов.

Если похолодало надолго, с подкормкой лучше повременить. В таких условиях корни практически не всасывают питательные вещества, поэтому эффекта не будет.

Во время долгих дождей нужна подкормка калием и азотом, поскольку эти вещества вымываются из почвы. На это указывают изменения листьев: они становятся мелкими и светлыми.

В засушливую погоду необходимо обеспечить растениям поступление калия.