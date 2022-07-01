Дачники рассказали о том, как и чем стоит обрабатывать виноград

Каждый виноградарь прилагает огромные усилия, чтобы к концу сезона собрать богатый урожай спелого и сладкого винограда.

Признаки заражения растений:

В Европу возбудитель опасного заболевания был случайно завезен в XIX веке из Северной Америки. Это досадное событие вызвало массовое инфицирование виноградной лозы.

Болезнь опасна скоростью распространения и тем, что поздно выявленное заражение можно лечить только ядохимикатами. Если растения вовремя не обработать, то пропадет не только урожай, но и весь виноградник.

Обнаружить признаки заболевания можно при внимательном осмотре лозы. На листьях появляются светлые пятна округлой формы. На молодых побегах, усиках, соцветиях и плодах также будут заметны похожие изменения.

Через небольшой промежуток времени на инфицированной лозе появляются споры грибка (блестящий белый пушок). Скорость распространения болезни часто зависит от погодных условий. Температурные скачки, затяжные дожди и порывистый ветер помогают грибку захватывать новые территории.

Зараженные зеленые побеги, листовые пластины и соцветия сначала начинают желтеть. Позднее они увядают, засыхают, деформируются (скручиваются) и опадают. Плоды винограда, покрытые белым мучнистым налетом, начинают сморщиваться и гнить. Урожай инфицированных ягод не вызревает, в пищу или для приготовления напитков он не пригоден.

Химические средства против милдью:

У большинства сортов винограда нет иммунитета к этой грибковой инфекции. Особенно уязвимы растения зарубежной селекции. Однако не все так плохо: есть сорта этой культуры, устойчивые к милдью:

Муромец;

Богатяновский;

Русмол;

Агат Донской;

Данко;

Виорика;

Плевен и др.

Поэтому, приобретая саженцы, нужно интересоваться, насколько устойчиво растение к грибковым или бактериальным инфекциям.

Однако причиной болезни могут стать также неблагоприятные погодные условия, плохой уход и нарушения правил агротехники. В особой группе риска находятся молодые растения.

Как остановить распространение милдью:

В лечении виноградника эффективное действие оказывает препарат «Дитан М-45». Однако его не рекомендуется использовать в период плодоношения. А средства «Сандофан» и «Ридомил» можно применять на любой фазе вегетации.

Кроме ядохимикатов опытные дачники применяют для борьбы с милдью народные методы. Настои из трав останавливают развитие болезни, не оказывая вредного влияния на урожай.

Настой из хвоща:

Средство готовят из 150 г измельченного хвоща, добавленного в ведро воды. Эту смесь ставят на плиту и доводят до кипения, после чего томят на небольшом огне в течение получаса. Готовый состав охлаждают и используют для полива растения в пропорции 1:5.

Чесночный настой:

200 г очищенного и измельченного чеснока добавляют в 10 л теплой воды. Средство должно настаиваться в течение суток. Перед использованием состав процеживают и обрабатывают им лозу при помощи опрыскивателя.

Профилактика милдью:

Грибковые инфекции трудно поддаются лечению. Их гораздо легче предупредить, чем локализовать быстрое распространение грибка. Поэтому профилактика заболевания имеет особое значение.

Чтобы снизить риск инфицирования виноградной лозы, необходимо:

дозированно вносить в грунт азотные удобрения и навоз;

систематически осматривать лозу с целью выявления очагов заражения;

ежегодно проводить обрезку стеблей, чтобы улучшить воздухообмен между кустами;

несколько раз за сезон делать профилактическую обработку растений от болезней.

Кроме того, необходимо соблюдать режим поливов и подкормок. А в конце сезона и после каждой обрезки — удалять из приствольной зоны растительные остатки.

Выращивание винограда — трудоемкое занятие. Однако усилия не пройдут даром, если благодаря заботливому уходу удастся вырастить хороший урожай винных ягод.