Украина начала экспорт электроэнергии в Евросоюз

Президент Владимир Зеленский заявил в четверг, что его страна готовится увеличить свои поставки электроэнергии в ЕС, «для замены части российского газа».

Украина начала экспортировать ядерную электроэнергию в Европейский Союз через Румынию, заявил президент Владимир Зеленский в четверг вечером, 30 июня.

«Был сделан важный шаг в нашем сближении с Европейским Союзом», — заявил в четверг президент Украины.

«Мы готовимся к увеличению поставок», — добавил он, подчеркнув, что «украинская электроэнергия может заменить значительную часть потребляемого европейцами российского газа».

«Для нас это вопрос не только доходов от экспорта, это вопрос безопасности для всей Европы», — отметил Зеленский.

Украинская электросеть была подключена к европейской сети в середине марта, что должно помочь стране сохранить свое функционирование, несмотря на войну.

«С сегодняшнего дня Украина может экспортировать электроэнергию на рынок ЕС», — написала в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Это принесет дополнительный источник электроэнергии для ЕС. И столь необходимый доход для Украины. Так что мы оба победители», — считает она.