Вашингтон осуждает «размывание автономии» в Гонконге спустя 25 лет

Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг выразил солидарность Вашингтона с народом Гонконга и выразил сожаление по поводу «размывания автономии» этой территории.

«Теперь ясно, что власти Гонконга и Пекина больше не рассматривают демократическое участие, основные свободы и независимость СМИ как часть системы управления «Одна страна, две системы»», — заявил Энтони Блинкен в заявлении по случаю соглашения  Великобритании и Китая о передаче Гонконга в 1997 году.

Энтони Блинкен заявил, что строгий закон о национальной безопасности, введенный Пекином в 2019 году, привел к «размыванию автономии» территории и «ликвидации прав и свобод жителей Гонконга за последние два года».

«Власти сажали оппозицию в тюрьмы, нападали на независимые СМИ, закрывали музеи (...), ослабляли демократические институты», - осудил он действия КНР.
Китайский лидер Си Цзиньпин посетил Гонконг в четверг в связи с 25-й годовщиной передачи города. Он заявил, что Гонконгу удалось «возродиться из огня».

1 июля, также отмечается 25 лет провозглашения  системы управления «Одна страна, две системы», в соответствии с которой Гонконг должен сохранить автономию до 2047 года.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

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