США не нашли нарушения Китаем санкций против России, но ввели ограничения против китайских компаний

По словам американского чиновника, Соединенные Штаты не видят, чтобы Китай обходил санкции или поставлял России военную технику.

Высокопоставленный представитель Белого дома заявил Reuters, что санкции, введенные ранее на этой неделе, были направлены против конкретных китайских компаний, а не против правительства.

«Китай не оказывает никакой материальной поддержки. Это нормальная принудительная мера против компаний, которые поддерживали Россию», — заявил Reuters политик из администрации Байдена.

Во вторник Министерство торговли США внесло в черный список пять китайских компаний.