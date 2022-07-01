Макрон признал ошибкой расширение НАТО на Восток после распада СССР
По словам французского лидера, Европа не сумела создать условия для устранения недопонимания между Россией и Североатлантическим альянсом.
Как заявил Макрон, Европе не удалось сформировать эффективную коллективную организацию после демонтажа Берлинской стены и последующего распада СССР. По мнению президента Франции, Европа не сумела переосмыслить роль и назначение Североатлантического альянса после этих событий.
Макрон подчеркнул, что для России было неприемлемым расширение НАТО на Восток — но, поскольку лидеры ведущих мировых держав и Североатлантического альянса проигнорировали недовольство Кремля, то между Россией и Западом возникло недопонимание. И Европа, по словам Макрона, ничего не сделала для его устранения.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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