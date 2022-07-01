У Пугачёвой подозревают серьёзный диагноз из-за болезненной худобы

Алла Борисовна сейчас отличается болезненной худобой. Причиной излишней стройности некоторые называют проблемы со здоровьем у пожилой певицы.

Алла Борисовна давно не была такой худой, как сегодня. сть предположения, что причиной таких изменений внешности является плохое здоровье самой известной в России певицы.

Журналист Денис Сорокин обратил внимание на чрезмерную стройность поп-исполнительницы, заметив, что та очень сильно похудела и изменилась внешне.

Представитель СМИ предполагает, что такие метаморфозы могут обозначать наличие какой-то серьезной болезни у Примадонны отечественной эстрады. Сорокин напомнил, что Пугачева сегодня пребывает в Израиле, где находится клиника, где та лечиться.

Смотрю фото и думаю: может, и правда у нее какой-то серьезный диагноз. Она прям очень тощая, как Кощей Бессмертный стала.

Представитель СМИ добавил, что Алла Борисовна никогда не была настолько худощавой. Как раз, наоборот, певица склонна к полноте и всегда была "пышкой".

Напомним, что в Израиль Примадонна с мужем Максимом Галкиным и детьми отправилась вскоре после объявления о спецоперации в Украине. Её знакомые не раз упоминали о том, что там исполнительница лечиться.

Пугачёва пообещала, что вернётся в РФ ук 1 сентября текущего года, так как Лиза и Гарри идут в школу.