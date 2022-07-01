Зеленский рассказал, чем заменит российский газ
Президент Украины заявил, что его страна может заменить часть российского газа, поступающего в Европу, за счет производимой электроэнергии.
Ранее энергосистема Украины перешла на синхронную работу с ENTSO-E — европейской континентальной сетью, в результате чего стала участником энергетического пространства Европы.
По словам Зеленского, украинская электроэнергия может стать альтернативой части российского газа, поставляемого в Европу. Как подчеркнул украинский лидер, это решит сразу две проблемы — рост экспортной выручки для Украины и независимость Европы от поставок российских энергоносителей.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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