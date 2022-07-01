МО РФ начало застройку освобождённого Мариуополя

Министерство обороны РФ начало строительство нового жилого микрорайона в Мариуполе.

Специалисты военно-строительного комплекса Министерства обороны Российской Федерации приступили к застройке нового жилого района в пострадавшем в ходе освобождения городе Мариуполе.

Согласна предоставленной российским СМИ информации новый микрорайон, который возведут с нуля на месте рынка, будет включать в себя 12 пятиэтажных многоквартирных жилых домов с комфортной инфраструктурой, благодаря чему крыша над головой появится более чем у тысячи семей.

Помимо этого в сообщении Минобороны России отметили, что перед началом строительных работ вся территория застройки была разминирована инженерно-сапёрными подразделениями ВС РФ от неразорвавшихся боеприпасов.