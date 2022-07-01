Михаил Башкатов сообщил радостную новость: у актёра наконец родилась дочь

Звезда "Даёшь молодёжь!" Михаил Бакатов рассказал, что у него родилась долгожданная дочь. В семье уже воспитываются трое сыновей.

У звезды "Даешь молодежь!" Михаила Башкатова и его законной супруги есть трое сыновей. Имена мальчиков - Фёдор, Тимофей и Степан. Пара намеренно не интересовалась полом четвертого ребенка, веря, что на этот раз родится девочка.

О том, что долгожданная дочь появилась на свет поведал один из персонажей сериала "Даешь молодежь!"

Артист заметил, что мечтал о дочери, и в мае желание знаменитости сбылось.

Дочке выбрали имя - Тея. Интересно то, что до рождения ребенка мы в этот раз решили не узнавать пол. Подумали, вдруг, если не будем знать, родится девочка.

На родах супругов ждал сюрприз. Михаил поддерживал жену как мог при рождении ребёнка, присутствуя на родах.

Артист делился и другими вариантами имен, которые рассматривала семейная пара для дочки.

У нас было несколько вариантов имен, в том числе Марфа и Тея. Когда она родилась, мы решили, что это не Марфа. Оставалась Тея!

Прибавление в семье не означает, что Михаил забросил работу, он активно трудится как и прежде.

У меня насыщенная личная и профессиональная жизнь, мне есть чем заняться.

На июль запланированы премьеры нескольких театральных постановок.