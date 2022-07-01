ВСУ обстреляли город Ровеньки в ЛНР из американских РСЗО HIMARS

1 июля солдаты вооружённых сил Украины совершили ракетный обстрел города Ровеньки в Луганской области, использовав американские ракеты.

Пресс-службы Совместного центра по контролю и координации прекращения огня в ЛНР сообщила, что сегодня около 6.30 утра по московскому времени украинские войска обстреляли ракетами город Ровеньки в Луганской области.

По данным СЦКК, этим утром украинские войска выпустили по Ровенькам две американские ракеты из реактивной системы залпового огня HIMARS, которые были поставлены Киеву Вашингтоном.

Напомним, что США передали Украине РСЗО HIMARS, которые способны доносить боевые снаряды до цели, расположенной за 80 километров от места пуска.