Шольц считает санкции против РФ не эффективными и опасается «очень долгой войны»

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что санкции вряд ли надолго удержат Владимира Путина от продолжения войны.

На вопрос, когда у Путина закончатся деньги и оружие, Шольц ответил, что на самом деле никто не знает.

«Путин — лидер очень большой страны с большим количеством людей и большими ресурсами», — сказал Шольц в интервью американскому телеканалу CBS.

«Я думаю, что решение об этой войне было принято за год или, возможно, даже больше, до ее начала, потому что Путин готовился к ней», — сказал Шольц.

«И поэтому он сможет продолжать войну действительно долго», добавил канцлер.

Шольц убежден, что Путин ощущает на себе последствия санкций, даже если он «не очень хочет в этом признаваться».

«Вы можете считать, что ему действительно больно, и что он понимает серьезные последствия санкций для своей экономики», считает канцлер и отмечает, что Россия не очень развита и нуждается в технологиях остального мира, чтобы обеспечить свое процветание.

На заявление модератора о том, что Германия тратит до двух миллиардов долларов в месяц на российские энергоносители, Шольц не стал прямо возражать, но подчеркнул, что сумма постоянно падает. Шольц объяснил, что Путин вряд ли сможет что-то сделать с этим доходом.

«Он ничего не может купить на деньги, которые получает от нас», — сказал Шольц.

Причина в том, что Запад ввел санкции и технологии больше нельзя продавать России.