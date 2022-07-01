Шольц считает санкции против РФ не эффективными и опасается «очень долгой войны»
Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что санкции вряд ли надолго удержат Владимира Путина от продолжения войны.
На вопрос, когда у Путина закончатся деньги и оружие, Шольц ответил, что на самом деле никто не знает.
«Путин — лидер очень большой страны с большим количеством людей и большими ресурсами», — сказал Шольц в интервью американскому телеканалу CBS.
«Я думаю, что решение об этой войне было принято за год или, возможно, даже больше, до ее начала, потому что Путин готовился к ней», — сказал Шольц.
«И поэтому он сможет продолжать войну действительно долго», добавил канцлер.
Шольц убежден, что Путин ощущает на себе последствия санкций, даже если он «не очень хочет в этом признаваться».
«Вы можете считать, что ему действительно больно, и что он понимает серьезные последствия санкций для своей экономики», считает канцлер и отмечает, что Россия не очень развита и нуждается в технологиях остального мира, чтобы обеспечить свое процветание.
На заявление модератора о том, что Германия тратит до двух миллиардов долларов в месяц на российские энергоносители, Шольц не стал прямо возражать, но подчеркнул, что сумма постоянно падает. Шольц объяснил, что Путин вряд ли сможет что-то сделать с этим доходом.
«Он ничего не может купить на деньги, которые получает от нас», — сказал Шольц.
Причина в том, что Запад ввел санкции и технологии больше нельзя продавать России.
Опубликовано: Тарас Медведев
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