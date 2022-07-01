МВД Польши объявило о прекращении выплат пособий беженцам из Украины

Пресс-служба МВД Польши уведомляет, что денежные пособия украинским беженцам более выплачиваться не будут.

1 июля представитель МВД Польши по делам беженцев Павел Шефернакер сообщил, что с сегодняшнего дня прибывшие в польское государство украинцы не будут получать денежные пособия.

По словам Шефернакера, программа по финансовой поддержке украинских беженцев в Польше была рассчитана на два календарных месяца, которые истекают сегодня.

Примечательно, что ранее администрация Варшавы отменила бесплатный проезд в общественном транспорте для всех украинцев, сославшись на логистическую загруженность и финансовые издержки.