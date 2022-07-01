МВД Польши объявило о прекращении выплат пособий беженцам из Украины
Пресс-служба МВД Польши уведомляет, что денежные пособия украинским беженцам более выплачиваться не будут.
1 июля представитель МВД Польши по делам беженцев Павел Шефернакер сообщил, что с сегодняшнего дня прибывшие в польское государство украинцы не будут получать денежные пособия.
По словам Шефернакера, программа по финансовой поддержке украинских беженцев в Польше была рассчитана на два календарных месяца, которые истекают сегодня.
Примечательно, что ранее администрация Варшавы отменила бесплатный проезд в общественном транспорте для всех украинцев, сославшись на логистическую загруженность и финансовые издержки.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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