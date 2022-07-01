Российские хакеры Killnet атаковали сайт налоговой платежной системы США
Хакерская группировка Killnet из России произвела атаку на сайт Федеральной платёжной системы Соединённых Штатов.
Официальный телеграм-канал российской группы хакеров Killnet взял на себя ответственность за центролизованную атаку на сайт Федеральной платёжной системы США. В настоящий момент работа сайта нарушена до невозможности им пользоваться.
При попытке зайти на сайт американской Федеральной платёжной системы появляется сообщение о том, что доступ на ресурс ограничен его владельцами.
По данным отечественных аналитиков, подобные ограничения являются самой очевидной попыткой пресечь ужа начавшуюся DDoS-атаку, признанную успешной.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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