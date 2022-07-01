Минобороны РФ: армия Украины несёт большие потери в районе Лисичанска

Министерство обороны России рассказало о потерях украинской армии при боях за город Лисичанск Луганской области.

Днём 1 июля пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что союзные войска РФ и ЛНР продолжают успешное наступление по направлению к Лисичанску, а передовые группы российских ВС уже вошли в город.

По данным российского Минобороны, за прошедшие три дня вооружённые силы РФ и ЛНР заняли НПЗ в Лисичанске, а также, шахту Матросская, Желатиновый завод и Тополевку.

Также в Министерстве обороны России утверждают, что за прошедший день ВСУ понесли большие потери в районе Лисичанска, поскольку союзным силам РФ и ЛНР удалось ликвидировать 190 украинских солдат в данном участке фронта.