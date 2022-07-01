Донецк, вслед за Херсоном и Запорожьем, переходит на российский телефонный код

В июле международный код Донецка будет измене на +7 (856), сообщили в городской администрации столицы ДНР.

«Телефонный код Донецка в июле будет изменен с +38 (062) на +7 (856)», - сообщил мэр города.

Ранее сообщалось, что таким же образом были изменены телефонный коды Херсона и Запорожья.

С учетом планов бывших украинских регионов провести в ближайшее время референдум о присоединении к России, здесь оправданы меры по интеграции в российскую экономику и инфраструктуру.

К тому же Киев не стал поддерживать коммуникации с регионами, которые перешли под контроль военно-гражданской администрации.