Лавров согласился с мнением немецкого философа Шпенглера о закате Европы
Глава МИД России Сергей Лавров согласился с учением немецкого философа Освальда Шпенглера, считавшего, что Европа находится на закате своей цивилизации.
1 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил перед студентами Белорусского государственного университета в Минске, где поделился своими персональными предпочтениями в области немецкой философии.
Одной из любимых своих книг Лавров назвал трактат "Закат Европы" немецкого историка и философа Освальда Шпенглера, который раскрыл концепцию рождения и смерти цивилизаций посредством их бесконечной сменяемости.
По мнению Сергея Лаврова, заявления Шпенглера о закате Европы являются пророческими, поскольку мы можем наблюдать это событие уже в наши дни.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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