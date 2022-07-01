Лавров согласился с мнением немецкого философа Шпенглера о закате Европы

Глава МИД России Сергей Лавров согласился с учением немецкого философа Освальда Шпенглера, считавшего, что Европа находится на закате своей цивилизации.

1 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил перед студентами Белорусского государственного университета в Минске, где поделился своими персональными предпочтениями в области немецкой философии.

Одной из любимых своих книг Лавров назвал трактат "Закат Европы" немецкого историка и философа Освальда Шпенглера, который раскрыл концепцию рождения и смерти цивилизаций посредством их бесконечной сменяемости.

По мнению Сергея Лаврова, заявления Шпенглера о закате Европы являются пророческими, поскольку мы можем наблюдать это событие уже в наши дни.