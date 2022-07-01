Болгария просит о дипломатической пощаде после ультиматума МИДа России

МИД России предупредил Болгарию, что полностью закроет свою дипмиссию  после высылки 70 российских дипломатов из Софии.

Кирилл Петков, который уходит в отставку с поста премьер-министра и при попустительстве которого был сделан недружественный России шаг, просит отозвать российский ультиматум.

Президент Болгарии Радев еще в четверг распорядился пересмотреть вопрос о сокращении российского представительства.

Радев также отметил, что из-за подобных решений создаются риски экономике страны.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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