Болгария просит о дипломатической пощаде после ультиматума МИДа России

МИД России предупредил Болгарию, что полностью закроет свою дипмиссию после высылки 70 российских дипломатов из Софии.

Кирилл Петков, который уходит в отставку с поста премьер-министра и при попустительстве которого был сделан недружественный России шаг, просит отозвать российский ультиматум.

Президент Болгарии Радев еще в четверг распорядился пересмотреть вопрос о сокращении российского представительства.

Радев также отметил, что из-за подобных решений создаются риски экономике страны.